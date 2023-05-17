Популярний український виконавець Андрій Данилко, широко відомий за своїм образом Вєрки Сердючки, який став справжньою зіркою Євробачення, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Андрій Данилко опублікував закулісні кадри із шоу-балетом, який цього року виступав із ним на сцені пісенного конкурсу.

Як виявилося, більшість артистів балету, які вийшли з Данилком на сцену пісенного конкурсу у розкішних білих вишиванках, це британці. Хоча відрізнити їх українців дуже складно.

На відео, яке показав Андрій Данилко, можна побачити невелику репетицію хлопця та дівчини із шоу-балету, які у своїх вишиванках повторюють деякі рухи прямо у гримерці. Також Андрій Данилко виклав спільне фото з іншими учасниками їхнього запального образу.

"Не все виходило з першого разу… але наш британський балет – це ЛЮБОВ", - жартівливо підписав свій пост артист.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Верки Сердючки:

"Балет енергетично заряджений. Усі танцювали, як щирі українці. Я б не зрозуміла, що британці, якби ви не сказали".

"Вірка і є кохання".

"Могутня група сильних людей".

"Вони такі класні".

"Ну відкрийте нам таємницю: що це за історія з туфлею, що літає?".

"Люблю танцювати з вами, хлопці".

"Мила Сердючка, ти прекрасна".

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