Популярний український виконавець Андрій Данилко, широко відомий за своїм образом Вєрки Сердючки, який став справжньою зіркою Євробачення, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Андрій Данилко опублікував закулісні кадри із шоу-балетом, який цього року виступав із ним на сцені пісенного конкурсу.
Як виявилося, більшість артистів балету, які вийшли з Данилком на сцену пісенного конкурсу у розкішних білих вишиванках, це британці. Хоча відрізнити їх українців дуже складно.
На відео, яке показав Андрій Данилко, можна побачити невелику репетицію хлопця та дівчини із шоу-балету, які у своїх вишиванках повторюють деякі рухи прямо у гримерці. Також Андрій Данилко виклав спільне фото з іншими учасниками їхнього запального образу.
"Не все виходило з першого разу… але наш британський балет – це ЛЮБОВ", - жартівливо підписав свій пост артист.
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Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Верки Сердючки:
"Балет енергетично заряджений. Усі танцювали, як щирі українці. Я б не зрозуміла, що британці, якби ви не сказали".
"Вірка і є кохання".
"Могутня група сильних людей".
"Вони такі класні".
"Ну відкрийте нам таємницю: що це за історія з туфлею, що літає?".
"Люблю танцювати з вами, хлопці".
"Мила Сердючка, ти прекрасна".
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