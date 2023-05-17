Відома українська співачка Настя Каменських використала піар на військових, щоби зібрати кілька мільйонів на рекламі.

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує отримувати багато хейтів з усіх боків за свій нещодавній пост у соціальній мережі. Артистка влаштувала конкурс, обіцяючи переможцю гарну винагороду за передплату на різні акаунти. При цьому Каменських також обіцяла віддати сто тисяч гривень на авто для військових, тоді як конкурсне авто в кілька разів дорожче.

Так, цього разу Настя Каменських опинилася у гарячому вирі скандалу і зіткнулася з жорсткою критикою з боку своїх шанувальників.

Причиною цього стало оголошення зірки у своєму Instagram про проведення власного "благодійного конкурсу", в рамках якого вона планувала подарувати одному зі своїх передплатників позашляховик Infiniti вартістю понад півтора мільйона гривень.

Крім того, за словами Каменських, вона мала намір пожертвувати 100 тисяч гривень із цього розіграшу на потреби батальйону "Азов".

Проте шанувальникам Насті Каменських така ініціатива зовсім не сподобалася. У коментарях до розіграшу передплатники жорстко критикували її та звинуватили у спробі "хайпанути на війні".

Після хвилі критики, що обрушилася на неї, Каменських вирішила видалити всі публікації, пов'язані з конкурсом, і не почала робити жодних коментарів. Ця позиція також викликала обурення у фанатів співачки та призвела до нової хвилі негативу, спрямованого у її бік.

Ведуча та сценаристка «Телебачення Торонто» Олександра Гонтар опублікувала не менш скандальні деталі інциденту.

«Прислали таке. Участь у гівеві Каменських коштувала 30 тисяч гривень! Всього 93 блогери брали участь у цій фігні. Разом вони скинули 2 мільйони 790 тисяч гривень! Із них на допомогу ЗСУ Каменських передає 100 тисяч. Сто тисяч із майже 3-х мільйонів!

Під час війни! Прикриваючись благодійністю, піарити шарлатанів! Ось на це треба передплатити. Каменських, ти кон*енна! Може настав час самій Насті та її чоловікові сходити до екзорциста? Бо якісь демони змушують робити їх якусь фігню. Все ще не можу заспокоїтись. Екзорцист! Таке почуття, ніби дивишся Бульвар Гордона» - написала ведуча, щодо поведінки Каменських.

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