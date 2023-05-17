Злата Огневич , відома співачка та учасниця шоу "Холостячка-2", вирішила висловитися після ракетного удару росіян і не стала стримувати емоції, оскільки й сама була дуже схвильована. Як відомо, на відміну від багатьох колег, Огневич вирішила не виїжджати з країни і з Києва не втікала.

Шок. Сьогодні була складна ніч, я досі не можу прийти до тями. Мене не покидають думки, а якби ці ракети потрапили по будинках. Скільки людей втратили б своє життя. Скільки б не було дітей…

Це мене не відпускає. А ще в мене затупились інстинкти. Я чую вибухи і не хочу нікуди тікати. Можливо, це через концерти у прифронтових зонах чи звички? Не знаю… Я дякую всім нашим партнерам. Нашим захисникам за те, що бережете життя. Дякую, що закриваєте наше небо.

Не втомлюся повторювати, які ж ми українці круті! Ми не спали опівночі, бо не знали, чи настане для нас того ранку. Але з ранку, після обстрілу: все по роботах, у справах. Ми продовжуємо жити, нікуди не біжимо. Ми просто хочемо жити на своїй землі.

І ця, і минулі ночі з шахедами були страшними. Дякую ППО за наші збережені життя» - написала «Холостячка» Огневич під новими кадрами.

У мережі також висловили свою думку під постами Огнєвіч:

«Так, нічка не дуже, але дякуємо і Богу, і хлопцям, що всі живі. Щодо бігти теж нікуди не бігла, а було б ще куди… Але все буде гаразд, сподіваємося, що дуже скоро; Це звичка. І це страшно, що до такого звикаєш;

Так, ніч була жахлива. Та те, що нас не вбиває – робить сильнішим. ЗСУ; Іде звикання до того, що зазвичай по тобі не потрапляють ось і де не йдеш у бомбосховища чи коридор».

Раніше "Холостячка" Огневич поділилася весільними кадрами з Мексики, куди літала заради екс-учасника проекту та її гарного друга Андрія Хветкевича. Андрій зіграв весілля зі своїм коханим, а Злата була присутня як одна з гостей.

Кадри у білій сукні Злати Огневич, а потім і її образ у класичному стилі церемонії пари викликали серйозні суперечки. Раніше "Холостячці" вже довелося відповісти деяким хейтерам: "У світі має бути набагато більше любові, розуміння та прийняття. Якщо хтось відрізняється від вас своїми уподобаннями, це ще не привід для ненависті".

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