Молода дружина українського співака Віктора Павлика потрапила у скандал через зйомку на стратегічному об'єкті зі спеціальною перепусткою.

Катерина Репяхова, дружина і концертний директор українського співака Віктора Павлика, виявилася схильною до критики з боку українців за бездумне хвастощі через розкіш, які можуть дозволити собі небагато людей.

У Instagram-акаунті 28-річна блогерка Катерина Репяхова опублікувала відео, на якому вона та її чоловік мчать Південним мостом у Києві, який частково закрито з минулого року.

Проте відомо, що рух цим мостом дозволено лише для спеціального транспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для водіїв, які мають спеціальну перепустку від Київської міської військової адміністрації.

У самому відео Віктор Павлик похвалився такою перепусткою, перебуваючи за кермом автомобіля. Він також заявив, що ця перепустка є подарунком для його дружини.

Однак користувачі соціальних медіа жорстко критикують цю поведінку Павлика та Репяхової. Вони запитують, що за дивна ідея вважати перепустку стратегічним об'єктом романтичним подарунком для жінки, особливо враховуючи, що громадянам заборонено пересуватися цим мостом.

Деякі пропонують краще подарувати Павлику та Репяхову гарячу перепустку для закоханих на Донбасі, враховуючи безліч цікавих локацій для фотографій на місці.

«Та ну жерсть Ну, ви серйозно? Вікторе Павлику, що це за фігня? Романтичний подарунок для жінки – це перепустка стратегічним об'єктом, де заборонено пересуватися цивільним?

Тю, може краще палаючу путівку для закоханих на Донбас? Тут у нас стільки інстаграм локацій є і капець, фотографуватися не перефотографуватися. Господи, дно пробивається тупістю…» - написали в мережі, звертаючись до Павлика та його дружини Репяхової.

У мережі почали ділитися своєю думкою, обурившись тим, як поводиться Репяхова та Віктор Павлик:

«Я впевнена, що кожен має право на своє любовне життя, але свідоме порушення правил як купівля перепусток це неправильно; Старий пердун ...фууу, яка романтика з дідом?; «Яке їхало, таке й зустріло». Одне дурне каламутить перепустки, інше дурне знімає і виставляє це в соцмережі;

Країна чекає на героїв, жінки народжують дебілів; Він не перший і не останній, кого "спалили" їхні дружини. Друзі, робіть правильний вибір; Мозків вистачило щоб купити, але забракло щоб не озвучити про це; Досить спускати на гальма це все».

Останні новини України:

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика накинулася на українців на тлі проблем сина.

А ще Politeka писала, що дружина Павлика чесно поділилася, з чого почалися проблеми у їхнього сина

Також Politeka повідомляла, що дружина Віктора Павлика розповіла, як відучила дитину від пустушки