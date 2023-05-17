Зірка "Євробачення" Джамала показала, як пройшов конкурс у Ліверпулі, поділившись кадрами. Зірка опублікувала їх у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"За лаштунками", - написала зірка "Євробачення" Джамала.



Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі зірці "Євробачення" Джамалі:

"Українці неймовірні. Завжди на найвищому рівні";

"Найулюбленіші і найкращі наші люди!";

"Як у пісні і на рушник черево то кохання, а чорне то смуток";

"Походу Євробачення виграв Фролов. Геній!!!!";

"Джамала з Саніною як сестри. Вимагаємо дует".

Варто зазначити, що зірка "Євробачення" Джамала - відома українська співачка, яка стала тріумфатором міжнародного конкурсу у 2016 році. Тоді зірка заспівала пісню 1944 року, в якій розповіла історію своєї родини, яку депортували разом з іншими кримськими татарами з Криму. Не забуває Джамала про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А нещодавно зірка показала вивіску, де презентувала свій альбом про Крим.

"Це я дивлюся на вас на екрані. У центрі сміливості світу – Києві. Запрошую до прослуховування, щоб опинитись у світі мого нового альбому Qırım", - написала зірка.

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