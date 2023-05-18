Наталя Могилевська на День вишиванки вирішила поділитися своїми роздумами. Наталія Могилевська поділилася ніжним фото у публікації Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"День Вишиванки… Коли у глибокому трансі я запитала себе: "Яка моя улюблена пісня? Яка пісня є джерелом мого натхнення? Що саме дає мені силу?" І я була дуже здивована, коли зсередини почула пісню "Ой зелене жито, зелене", яку в житті навіть ніколи не співала.
Давайте зберігати, продовжувати і розвивати наші традиції, тому що вони є нашим корінням, яке пронизує нас через кров, клітини як етнічний код наших предків", - написала Наталія Могилевська.
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Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Вікторію Сміюху з "НеАнгелів", Алана Бадоєва, найбагатшу співачку України Камалію та Юрія Горбунова, та написали коментарі Наталії Могилевській:
"Bay. Яка ви красуня, вам дуже підходить цей образ. Така ніжна", "Яка ж ви красива. Прям як сонечко, таке світле", "Дякую за щирість і справжність, Наталя! Ви неймовірна. А ця пісня для мене має ідентичне значення. Вона про Життя та для Життя".
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