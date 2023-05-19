22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська показала, як її критикують у директі. Дівчина зірки опублікувала у своєму сторіс Інстаграм відповідь.

"Серйозно, ну що за мода з розстебнутими штанами та оголеним бюстом? Гормони? Заклик? Без цього красиві фото не виходять? Або фоловерів без цього не буде? приємно? Ну навіщо?", - запитав фанат у обраниці Володимира Остапчука.

"Звідки не чекали. Давайте пограємось у гру. Я застебну штани, а ви - рот?", - відповіла зухвало обраниця Володимира Остапчука.

Варто зазначити, 22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Полавська – відома блогерка в Інстаграм. Пара деякий час приховувала свої стосунки, але тепер регулярно ділиться спільними фотографіями та відео. А нещодавно по рідному місту Володимира вдарили ракетою. Знаменитість ділився подробицями у своєму вже блозі.

"На фото – будинок, який я бачив зі своєї школи всі роки навчання та двір, який знаю по сантиметрах. У сусідньому під'їзді жив колись найкращий друг дитинства Костя, поряд жили Макс, Ваня та Андрюха Рижков. Тут поряд у рідній 5 школі імені В.І.Чуйкова на третьому поверсі знаходиться кабінет моєї мами, яка досі працює учителем початкових класів", - написав Остапчук.

Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука приголомшила українців на ракетні обстріли.

А ще Politeka повідомляла, що 22-річна обраниця Остапчука показала, як робить її щасливим телеведучий.

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