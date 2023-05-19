Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна влучно відповіла не лише хейтерам, а й показала, як її "заарештували" за працю.

Відома ведуча Маша Єфросиніна поділилася історією, яка в неї "наболіла" останнім часом. Особливо артистку обурив і зачепив коментар у мережі, коли її звинуватили у бездіяльності, до своєї відповіді аудиторії Єфросиніна підійшла з гумором.

«Вчора натрапила на комент: «Та що там Єфросиніна робить крім того, що пі.. дит?» І якщо наша фейсбук-спільнота невпинно мене зношує (там, насправді взагалі не важливо, скільки і що ти робиш), то в мордорі так звані «органи» розглянули в моїх вербальних актах загрозу їхній «великій імперії» та злочин, що тягне за собою кримінальний справа і, увага, «заочний» арешт!» – поділилася Єфросиніна не без іронії.

Її насмішив сам факт заочного арешту, адже це виглядає досить смішно - Єфросиніна точно не збирається їхати до Росії.

«Це щоб що? Щоб здригнулася нова *упа кіркорова, щоб не повадно було місцевій шаблі навіть думати відкривати роти? Але мене, звичайно, не може не тішити! Продовжуємо так само – говоримо правду, не замовчуємо знищення українського народу кривавим режимом плівки з бункера!» - заявила Єфросиніна після побачених новин про неї.

Раніше ми писали, син Маші Єфросініної Олександр травмувався через матір. Маша Єфросиніна випадково розлила на нього каву у поїзді, після чого довелося їхати до лікарні по допомогу.

Нагадаємо, Єфросиніна похвалилася українською красою, але здивувала вибором вбрання.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна і Полякова заговорили про свої понти і "запеклий" облом.

Також Politeka писала, що Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.