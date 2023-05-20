Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик , яка працює на телеканалі "ДОМ", а під час війни обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Лілія Ребрик поділилася милими весняними фото та розповіла про весну під час війни.
Так, на нових фотографіях Лілію Ребрик відбито серед квітучих кущів бузку. Перед камерою вона з'явилася в розкішній сукні-вишиванці насиченого зеленого відтінку з незвичайним орнаментом, що підкреслило струнку фігуру. Волосся Лілія Ребрик розпустила та акуратно вклала, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Лілія Ребрик поділилася своїми думками: "Весна 2023. Вночі — гуркіт російських ракет над головою і заспокійлива мелодія титанів ППО. Вдень — бузок, квітучий Київ, невиспані кияни кудись біжать, кудись все поспішають. Життя йде. Життя триває. Я вдячна ЗСУ за кожен прожитий день. Що посміхаюся, що я сьогодні в вишиванці. Що я — УКРАЇНКА і з гордістю про це кажу".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Зі святом, Лілечко, наша квіточка!".
"Ліля, дякую за вашу красу, силу, за вашу працю і гідність".
"Ви чарівні у будь-якому вбранні!".
"Лілія, ви неймовірно красива. Все обов'язково буде добре!"
"Дуже хороша вишиванка".
"Яка красуня! Око не відвести! Зі святом! Миру і добра!".
"Дуже добра сукня, і Лілія прекрасна, як завжди!".
"Ви просто дивовижна".
"Яка гарна".
"Неймовірно гарна!".
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