"Холостячка" Злата Огневич поділилася кадрами свого конфузу на концерті, вперше за багато років своєї роботи вона потрапила у незручну ситуацію. Справа в тому, що прямо під час живого виступу Злата Огневич впала на сцені, довелося викручуватися з невдалого становища.

"Шок-контент. Вперше в житті я впала на сцені. Але тепер усі чують і бачать, що це був виступ наживо! Я сама шокована.

Ваші коментарі щодо падіння безцінні! Після падіння зі мною все гаразд. Я навіть не відразу зрозуміла, просто на автоматі продовжила співати. І тільки коли я взяла фінальну ноту, в голові: «ой-йой, то це ж я впала щойно, йти зможу?». Зможу!” – поділилася “Холостячка” Огневич своїми враженнями після конфузу.

"Холостячка" Огневич також наголосила, що у такому положенні побувала вперше, натомість довела, що виконує свої композиції сама і без фонограми.

"Не втомлюся повторювати, які ж ми українці круті! Ми не спали опівночі, бо не знали, чи настане для нас того ранку. Але з ранку, після обстрілів: все по роботах, у справах. Ми продовжуємо жити, нікуди не біжимо Ми просто хочемо жити на своїй землі.

І ця, і минулі ночі з шахедами були страшними. Дякуємо ППО за наші збережені життя" - раніше написала «Холостячка» Огневич під новими кадрами.

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