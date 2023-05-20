Співачка Вікторія Булітко із "Дизель шоу" показала, як їй росіянин написав у директ. Зірка опублікувала листування у сторіс, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"От же гівно", - написала Вікторія.
- Ви з України?
- Так.
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- Як обстановка у Києві?
- Зараз спокійно, а ночами буває різне.
- Не хвилюйтесь. Росія допоможе вам.
- Не треба. Ви вже допомагали. Собі допоможіть", - звучало в першій частині листування Вікторії Булітко із "Дизель шоу".
- Нам навіщо, вам же погано.
- Тобто мізків не хвалиться, щоб зрозуміти, що всім погано тільки через вас? Хтось сказав, що ви – тупі раби. Неможливо з цим не погодитись.
- Це ж очевидно", - показала Вікторія Булітко із "Дизель шоу" другу частину листування.
- І дякую за безкоштовну рекламу.
- Ну, якщо джля вас це реклама...
– Ну, на мене вже 68 людей підписалися.
– А без цього не підписуються?
– Підписуються, але не в такій кількості.
- Ну ще б пак", - звучало в третій частині розмови.
- Ви мені допомогли. Зробивши рекламу.
А чого ж ви одразу імечко та фото поміняли?", - звучало в останній частині листування Вікторії Булітко з "Дизель шоу".
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