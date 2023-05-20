Вікторія Булітко з "Дизель шоу" показала, як відшила росіянина, поділившись у блозі.

Співачка Вікторія Булітко із "Дизель шоу" показала, як їй росіянин написав у директ. Зірка опублікувала листування у сторіс, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"От же гівно", - написала Вікторія.

- Ви з України?

- Так.

- Як обстановка у Києві?

- Зараз спокійно, а ночами буває різне.

- Не хвилюйтесь. Росія допоможе вам.

- Не треба. Ви вже допомагали. Собі допоможіть", - звучало в першій частині листування Вікторії Булітко із "Дизель шоу".

- Нам навіщо, вам же погано.

- Тобто мізків не хвалиться, щоб зрозуміти, що всім погано тільки через вас? Хтось сказав, що ви – тупі раби. Неможливо з цим не погодитись.

- Це ж очевидно", - показала Вікторія Булітко із "Дизель шоу" другу частину листування.

- І дякую за безкоштовну рекламу.

- Ну, якщо джля вас це реклама...

– Ну, на мене вже 68 людей підписалися.

– А без цього не підписуються?

– Підписуються, але не в такій кількості.

- Ну ще б пак", - звучало в третій частині розмови.

- Ви мені допомогли. Зробивши рекламу.

А чого ж ви одразу імечко та фото поміняли?", - звучало в останній частині листування Вікторії Булітко з "Дизель шоу".

Останні новини України:

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" кардинально змінила імідж: кадри до та після

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" здивувала рідкісним шкільним фото та зізнанням про свою родину.

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" після благання про допомогу поділилася звісткою