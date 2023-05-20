Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу Оля Цибульська також виклала такий ролик, у якому пояснила безцінність українських жінок.
У ролику Оля Цибульська знята в цікавій локації та незвичайному образі. Перед камерою вона позує у світлій сукні зі строкатим яскравим візерунком. Її волосся зібране у високу недбалу зачіску, яку прикрасила зеленою хусткою з бантом, а на її обличчі легкий макіяж.
У ролику Оля Цибульська манерно розповідає, що українки достеменно знають собі ціну: "Українка – це та жінка, яка завжди знає собі ціну. І навіть після 30, хлопці, знижок не буде".
У підписі до публікації Оля Цибульська зробила несподівану пропозицію шанувальникам:
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"Давайте знайомитись у коментарях. Раптом хтось знайде один одного для дружби, партнерства чи кохання. Хіба не про це весна? Починаю: Привіт! Я Оля. Українська артистка".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Навіть після 40 знижок не буде".
"Про ціну не говоритиму – це не про нас, тому що ми – українки – безцінні! У будь-якому віці! Люблю поговорити".
"Які такі знижки? Після 30-ти додається націнка за витримку".
"На мою думку, формулювання "знати собі ціну", то про тих, хто продається! Українські жінки не продаються!".
"Після 30 подвійний тариф!".
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