Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу Оля Цибульська також виклала такий ролик, у якому пояснила безцінність українських жінок.

У ролику Оля Цибульська знята в цікавій локації та незвичайному образі. Перед камерою вона позує у світлій сукні зі строкатим яскравим візерунком. Її волосся зібране у високу недбалу зачіску, яку прикрасила зеленою хусткою з бантом, а на її обличчі легкий макіяж.

У ролику Оля Цибульська манерно розповідає, що українки достеменно знають собі ціну: "Українка – це та жінка, яка завжди знає собі ціну. І навіть після 30, хлопці, знижок не буде".

У підписі до публікації Оля Цибульська зробила несподівану пропозицію шанувальникам:

"Давайте знайомитись у коментарях. Раптом хтось знайде один одного для дружби, партнерства чи кохання. Хіба не про це весна? Починаю: Привіт! Я Оля. Українська артистка".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Навіть після 40 знижок не буде".

"Про ціну не говоритиму – це не про нас, тому що ми – українки – безцінні! У будь-якому віці! Люблю поговорити".

"Які такі знижки? Після 30-ти додається націнка за витримку".

"На мою думку, формулювання "знати собі ціну", то про тих, хто продається! Українські жінки не продаються!".

"Після 30 подвійний тариф!".

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