Переможниця "Холоостяку" Даша Ульянова вирішила відповісти на запитання фанатів. Знаменитість попросила ставити їх у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"Давайте трошки поспілкуємося, бо я вже скучила)", - переможниця "Холоостяка" Даша Ульянова.
"Якщо чоловік працюватиме вдома. готова готувати йому 3 рази на день?", - запитав фанат.
"Якщо йому це буде потрібно, то звичайно. До речі, цей період ми вже проходили з першого дня повномасштабного вторгнення. Я ж до цього взагалі не вміла готувати. На фото мої перші кулінарні творіння. 24 лютого 2022 року", - написала переможниця "Холоостяка" Даша Ульянова.
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Варто зазначити, Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка має звання майстер спорту України. Зірка кілька років тому стала учасницею шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Спортсменка перемогла на шоу, але відносини збудувати після проекту не вдалося. Натомість Даша стала успішною блогеркою в Інстаграм, а нещодавно привітала українок із 8 березня.
"Квіточки, вітаю вас зі святом!", - написала зірка у публікації, де похвалилася букетами квітів.
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Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" вразила своїми акторськими здібностями.
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