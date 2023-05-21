На своїй сторінці в Instagram Григорій Решетник вирішив поділитись новими кадрами з відпочинку, яке виставив без зайвого хвастощів. Втім, чергову посаду Решетника в Інстаграмі зустріли вкрай неоднозначно.

«Дорогі мої, хотів зізнатися, що Ви – надзвичайні. Перечитую ваші слова підтримки та виростають крила – Ви надихаєте. Дякую вам за добрі слова та любов до моєї родини!» – написав Решетник під новим фото.

У мережі ж почали сперечатися, не обійшлося без конфліктів: «Григорію, як ви посміли виїхати з України, насолоджуватися життям, іноді з родиною та змусити українців заздрити?); Наскільки доречно постити зараз такі фото, коли інші чоловіки (не кажу вже про військових) тільки й мріють про подорож за кордон? ;

Не заздрість це зовсім! Це просто не гуманно, стільки сліз та горя!; Та їдь ти куди хочеш, але не треба хизуватися; Там і залишайтесь, патріот ти наш, змучився, давно не відпочивав))».

Також Решетник вирішив відповісти на негативні коментарі. Ведучий пояснив, що перетинає кордон законно, оскільки він є багатодітним батьком.

"Я не політик і держслужбовець, який повинен ховатися і виправдовуватися, звідки гроші і яка мета візиту. Я чесно заробляю і дуже відповідально ставлюся до сплати податків, наповнення державного бюджету", - наголосив ведучий "Холостяка" Решетник.

Нагадаємо, Григорій Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Григорія Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.