Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала розповіла про кілька зікавих ситуацій навколо Євробачення-2023. Так, наприклад, на першу репетицію в костюмах українську артистку забули забрати на сцену.

"За мене відповідав менеджер однієї частини сцени (там ми перевіряли звук), і далі він повинен був «передати» мене на другу частину сцени. І ось тут сталося непорозуміння. Я стою готова в костюмі, з мікрофоном і моніторами, але не на сцені. Подумала, чого просто стояти. Можу співати! І тоді на сцені зʼявився статист, який відкривав за мене рота. Так і зʼявляються міфи, наче я співаю під фонограму 😂", — пише Джамала.

Джамала додала, що цьогорічний конкур був одним із найкрасивіших і найтехнологічніших Євробачень.

"На сцену вивозили декорації розміром з будинок. Звук та світло було зібрано з всієї Британії. А найголовніше, це було наше Євробачення, наскільки це можливо в умовах війни", — наголосила співачка.

Джамала також зізналася, що хвилювалася казати зі сцени «Слава Україні! Героям Слава!».

"Чи ризикувала я? О, так. Скільки щастя було, що не вирізали (дивіться відео). Так і живемо. Іноді здається, що всі зобов‘язані говорити про нас там, чи підтримувати та нагадувати щохвилини. Але, на жаль, це не так! Тому радіємо маленьким перемогам і впевнено вирушаємо далі! Тільки разом до перемоги!", — наголосила Джамала.

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