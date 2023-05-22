Український танцюрист Влад Яма з "Танців зі зірками" показав себе, але нарвався на критику від українців.

Український танцюрист Влад Яма із "Танців зі зірками" показав нове фото. Зірка опублікувала знімок у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото Влад простяг руку, начебто намагався заборонити себе фотографувати. Зірка вирішила підписати фотографію одним прапорцем.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі Владу Ямі з "Танців з зірками":

«Талантище»;

"Йде війна, а ми гуляємо і це у фото виставляємо. Владе, ти думаєш, це нормально? Незважаючи на те, що ти відома людина".

Варто зазначити, що Влад Яма - відомий український танцюрист, який був суддею "Танців з зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Влад Яма з "Танців зі зірками" вирушив до США, де перебуває і зараз. Як заявив знаменитість, йому вдалося виїхати за межі України до оголошення обмежень, хоча його колега з "Танців" сумнівається у цьому. При цьому Влад постійно підпадає під критику через те, що не повертається до України. Але артист вирішив проблему кардинально - відправляє в бан і стирає коментарі всіх, хто подібним чином чинить. Так трапилося і з останнім хейтером, якого зірка прибрав із публікації вже.

Напомним, Влад Яма из "Танці зі зірками" после скандала снова озадачил заявлением

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