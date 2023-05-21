Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка була ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, ретельно вчила мову та вимову, і справила фурор на конкурсі, поділилася у своєму Instagram кадрами, на яких у деталях показала свої вбрання на конкурс.

Так, на новому відео можна розглянути два образи, в яких Юлія Саніна сяяла на сцені Євробачення. Один із нарядів – розкішна синя сукня з блискучими паєтками на грудях і сітчастими рукавами, яка підкреслила струнку фігуру. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж також доповнюють образ розкішні прикраси.

Також Юлія Саніна показала другий образ – це шикарна яскраво-жовта сукня хитромудрого крою з відкритим декольте та незвичайними рюшами. Вбрання декороване блискучими жовтими стразами, які прикріпили навіть на шкіру рук артистки.

У підписі до публікації Юлія Саніна нічого не написала, залишила лише синьо-жовти серця-емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Юлечко, дякую тобі за те, що гідно представила нашу країну, вболівала за тебе та за твій сильний голос ще з 2016".

"Одна з найулюбленіших пісень".

"Нереальна, просто космос".

"Прекрасна, дуже гарна".

"Юліє, Ви найкраща співачка в Україні".

"На найвищому рівні!".

"Яка ти красива!".

"Стильно та елегантно".

"Найкрасивіші сукні у нашої красуні!".

"Гарні сукні, виглядайте витончено, красиво, вам личить таке вбрання, ви на ньому королева".

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