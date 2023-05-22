Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик , яка працює на телеканалі "ДОМ", а під час війни створила свій благодійний фонд, часто радує українців публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Лілія Ребрик поділилася гарним фото та заговорила про важливе.

На новій фотографії Лілію Ребрик відбито на вулиці, мабуть, це кадр з її нещодавньої фотосесії в кущах бузку. Перед камерою телезірка з'явилася у красивій зеленій вишиванці із цікавим червоно-білим візерунком. Волосся Лілія Ребрик розпустила і ніби поправляє їх руками, а на її обличчі легкий природний макіяж вона серйозно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Лілія Ребрик розповіла про надзвичайну стійкість українців: "Лише за минулий тиждень я була у пʼяти різних українських містах: нескорених, незламних, в яких життя перемагає. Кривий ріг, Камʼянське, Дніпро, Черкаси, Житомир… Скільки було тривог у них всього лише за цей тиждень — не перелічити. Збиваєшся вже й з рахунку, скільки наші збили дронів, ракет, російського залізяччя. Я й досі дивуюся, як ми навчилися збирати себе по шматочках до купи зранку, і вдень йти жити життя. Працювати, вірити, рухатися, донатити. Нас точно не спинити на шляху до нашої перемоги. Як ви?".

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