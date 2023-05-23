Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Соломія Вітвіцька, яка з початку війни залишається в Україні та займається різними волонтерськими ініціативами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Соломія Вітвіцька виклала миле відео та розповіла, як важливо підтримувати українських виробників, підприємців, бренди та музику.

Так, Соломія Вітвицька показала відео, на якому продемонструвала своє вбрання та розповіла, що підтримує українське. Як видно, перед камерою телезірка з'явилася у довгій чорній сукні незвичайного фасону, поверх якого накинула легкий світлий піджак. Волосся Соломія Вітвицька розпустила в акуратному укладанні, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Соломія Вітвицька написала: "Підтримка українського - нині це теж важливий фронт! Купувати made in Ukraine, ходити до кав’ярень, слухати нашу неймовірну музику - це все теж боротьба з окупантом! І кожен з нас є бійцем. Я пила обліпіховий чай під хіт "Порічка". Діліться вашими улюбленими брендами і піснями".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Яка Ви чарівна".

"Вітаю!".

"Українське найкраще. А які пісні, просто кохання".

"Найкраща".

"Ти прекрасна".

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