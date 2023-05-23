Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля Цибульська поділилася незвичайним відео, яке складається з двох частин – звернення до шанувальників та кадрів із концерту у Львові, який мав відбутися близько двох років тому.

Так, спочатку Оля Цибульська дуже щиро звертається до шанувальників та розповідає, що спочатку її концерт довелося перенести через ковід, а потім уже через початок повномасштабної війни. Однак тепер її виступ набув нового сенсу – лікувального, для душі.

У другій частині відео Оля Цибульська показала вже сам концерт, який пройшов у дуже теплій та зворушливій атмосфері, з квітами, оплесками та сльозами на очах.

У підписі до публікації Оля Цибульська написала: "Куди приїхати, напишіть. Львів, ми 2 роки планували і нарешті збулась наша зустріч. Напевно, так мало бути, бо зараз як ніколи ми українці потрібні одне одному, щоб не злітала кришечка. Дякую за таке тепло за обійми, радість і сльози. Україна - моя любов і моє щастя. Дякую нашим захисникам за можливість жити далі Героям Слава!".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Ніжність і сила в одному": "Холостячка" Огневич у новому образі заінтригувала незвичайним відео.

Як повідомляла Politeka, "Моє обличчя, коли…": Анатолій Анатоліч потрапив у неприємну ситуацію і розкрив подробиці, фото.

Також Politeka писала, що "Дарую вам": Позитив представив перший сольний трек, Нікітюк, Монатік і Дорофєєва відреагували.