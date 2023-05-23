Оля Полякова висловилась щодо того, чи зможе Олег Винник, повернувшись в Україну, знову вийти на сцену і чи любитимуть його «вовчиці», як і раніше.
Як виявилося, Полякова впевнена, що шанувальниці пробачать Олега Винника.
«Вовчиця" – це збірний образ жінки, яка звикла до того, що чоловік її кидає. Тому, коли чоловік до неї повернеться, вона його простить. От і все", – заявила Полякова в інтерв’ю.
Такий хід думок Полякової сподобався не всім українцям. Так, Поляковіій дорікнули щодо «вовчиць».
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«Вовчиця - це жінка-вдова, на плечі якої ліг тягар життя. Оля має це знати, вона ж українка», «В давнину в українських селах так називали вдову, в пісні використано алегорію», - нагадали Поляковій.
Дехто висловив впевненість, що Олег Винник взагалі вже не повернеться в Україну, а також нагадали, що на українській сцені є й інші співаки.
«Можете радіти Винник більше ніколи не виступатиме в Україні. Він же нікому не подобається тут, сенс повертатися. Для бабусь співає, а на концерті по 10 тисяч людей було. Один нормальний співак в Україні був і того зігнали».
«Я нічого не маю проти Винника, але, не знаю звідки Ви, але точно не з України! Бо людина з нашої країни, ніколи не скаже, що в нас не має співаків, що був лише один Винник, а як же: Вакарчук, Пономарьов, Собчук, Мірзоян, Харчишин, Хома, Півоваров, Тополя, Хливнюк....».
Також користувачі YouTube розповіли, чому все ж таки чекають на повернення Олега Винника:
«Для мене Олег Винник найкращий. Можна мати гарний голос, а чогось не хватає. А в Олега є все щоби стати найкращим. Це міцний гарний голос, чудові пісні, харизма, гарна зовнішність. Вміння спілкуватичь з публікою на концертах і притягувати своїм магнетизмом людей. А також своїми піснями дарувати людям щастя, любов та добрту. Олег відпрацьовує свої концерти на 120%. Віддаючи людям всю свою любов і вони відаовідають йому взаєсністю. І це і є справжній народний артист України. Чудові пісні якого торкають серця та душі багатьох людей»,
«Дай Бог, щоб Олег повернувся. Бо в нього стільки зараз недоброзичливістів, які так і хочуть щоби Олег не повернувся. Стільки хейту. Навіть хоронили його вже 4 рази. Хтось дуже добре працює проти Олега. Та й ще розрив з продюсором. Який оказався не таким добрим другом, як Олег його вважав. У Олега зараз дуже складний період в його житті. Але він багато допомагає нашим захисникам Навіть одержав 2 подяки від ЗСУ. Олег зараз пише багато нових пісень і патріотичних також. І я вірю що Олег обов'язково повернеться в Україну, де його люблять та чекають багато його шанувальників. І ніхто і ніщо не завадять Олегу в цьому».
Нагадаємо, Олег Винник виїхав до Німеччини. За словами його друзів, у співака проблеми зі здоров’ям, але мова не йде про онкологічне захворювання.
«Жодної онкології немає. Олег Вінник бодрячком. Він мав неприємну хворобу, вона ще триває. Але це абсолютно не пов'язано з онкологією. У чоловіків ближче до 50 років починають спливати наслідки їхнього життя - як вони жили, скільки недосипали, скільки недоїдали, скільки концертів в день працювали. З ковіда все почалося, причому ще до війни. Він поїхав до Німеччини лікуватися ще до війни, і так там і залишився, бо дало друге і третє ускладнення, на жаль…», - розповідав друг Олега Винника Роман Недзельський.
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