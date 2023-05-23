Днями акторку Анну Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова, нагородили україно-французьким орденом Королеви Анни "Честь Вітчизни", який вручають за сумлінне служіння Україні. Але ця новина викликала негативну реакцію в суспільстві. Про це Дьомін розповів у новому випуску програми "Слава ПРО".

"Саліванчук опублікувала кілька щасливих фото, а в коментарях поділилися емоціями. Однак юзери не з захватом сприйняли таку новину. У відповідь вони захейтили Саліванчук. У мережі звинувачують кінозірку в тому, що вона купила відзнаку, можливо, завдяки своєму чоловіку народному депутату Олександру Божкову", — заявив Слава Дьомін.

Анна Саліванчук навіть змушена була виправдовуватись і стверджує, що орденом її відзначили за творчу діяльність під час війни, за постійні збори коштів і донати, а також за допомогу дитячим будинкам.

"І Саліванчук додає, що про її філантропічну діяльність мало хто знає, бо вона не афішує цей бік свого життя. Мовляв, робила це не для того, щоб хвалитися, а для того, щоб були щасливі діти", — цитує Слава Дьомін дружину продюсера "Квартал 95".

Ведучий також висловив власне ставлення до відзнаки Ганни Саліванчук і скандалу навколо неї.

"Ну а від себе, друзі, додам, що точно знаю, як Анна допомагає і скільки різних добрих справ зробила. Ми навіть нещодавно спілкувалися з нею про те, що вона гроші за рекламу в Instagram не бере, а все віддає на допомогу. Тому вважаю хейт з приводу нагороди недоречним", — додав Слава Дьомін.

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