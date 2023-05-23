Український виконавець, продюсер та чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно оскандалився новою піснею "Волонтер" і не визнає, що втік із країни, поділився кадром із Каменських. Артист втік з України на початку вторгнення і не живе у Києві, хоча його дружина повернулася сюди.

Свою позицію Потап виправдовує тим, що займається волонтерством за кордоном, тому він корисніший там, ніж в Україні. На тлі даних заяв з'явилися чутки про розлучення Потапа з Каменських.

Після того, як артистку попросили дати коментар, вона заявила, що не зобов'язана постійно з'являтися з чоловіком на публіці. На річницю весілля Потап вирішив поділитися кадром із Каменських, звернувшись до неї:

«П'ята річниця нашого весілля, малятко, дякую тобі за всі ці роки щастя та Любові. Люблю тебе ще більше» – написав Потап. Примітно, що з днем ​​народження він вітав Каменських дистанційно.

Також ми писали, за словами продюсера, він не живе постійно в одному місці, проводячи аукціони, благодійні концерти та збори коштів, він постійно переїжджає.

"У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все моє життя. Тому зараз я отримую гроші та допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільш корисним – це може бути і в Україні, і в Європі, та в Америці", - розповів Потап.

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