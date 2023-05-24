Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка перед родами випустила новий альбом, а нещодавно втретє стала мамою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео, де показала, як вони з дітьми садили город.
Схоже, через кілька тижнів після пологів Світлана Тарабарова почувається чудово і повністю віддається батьківським турботам. На цей раз вона показала відео, на якому разом зі старшими дітьми займається міні-городом. У ролику Світлана та діти відображені у дворі їхнього приватного будинку, вони гріються на сонечку і займаються міні-городом.
У підписі до публікації Світлана Тарабарова розповіла: "Наше міні-місто, сподіваємося проросте. Разом створюємо щасливі моменти нашого життя+ важливо пояснювати нашим дітям, що й звідки з'являється, а краще вчитися робити це разом. PS: поки садили – промовили, що природу треба берегти, воду заощаджувати, вірити в Україну та мріяти!".
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Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати зворушливе відео артистки:
"Обов'язково з такими помічниками".
"Не можу намилуватися вами".
"Мамині помічники, молодці!".
"Ви прекрасні".
"Найдорожча турбота!".
"Класно, обожнюю, коли роблять прекрасне".
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