«Голос країни-13» набуває все більш інтригуючих рис, Юрій Горбунов оголосив відразу кілька важливих подробиць.

По-перше, кастинг на новий сезон «Голосу країни» вирішено подовжити, пише Politeka.net. Якщо раніше повідомлялось, що кастинг на «Голос країни-13» триває до 31 травня, то тепер стало відомо, що його подовжено до 15 червня.

Однак найголовніше те, що зйомки «Голосу країни-13» будуть проходити не в Україні.

«А зйомки будуть в Польщі. І це новий рівень «Голосу країни», міжнародний», - підкреслив Юрій Горбунов.

Таким чином шанс стати зіркою сцени завдяки «Голосу країни» отримали всі українці, які зараз знаходяться в Європі.

Нагадаємо, наразі відомо, що однією з зіркових тренерів у «Голосі країни-13» стала Юлія Саніна.

Додамо, що це рішення порадувало як шанувальників Саніної, так і глядачів "Голосу країни".

"Нарешті буде сенс дивитись цей конкурс",

"От я колись так і думав, що Юля стане колись тренером "Голосу", але не очікував, що це станеться так скоро. Тепер хочеться навіть подати заявку і спробувати прийняти участь. Хто знає, можливо вдасться потрапити в команду до улюбленої співачки",

"Доведеться дивитись "Голос" в цьому сезоні", - коментують рішення творців "Голосу країни" користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що українці також назвали своїх улюбленців за всі роки існування "Голосу країни".

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