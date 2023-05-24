По-перше, кастинг на новий сезон «Голосу країни» вирішено подовжити, пише Politeka.net. Якщо раніше повідомлялось, що кастинг на «Голос країни-13» триває до 31 травня, то тепер стало відомо, що його подовжено до 15 червня.
Однак найголовніше те, що зйомки «Голосу країни-13» будуть проходити не в Україні.
«А зйомки будуть в Польщі. І це новий рівень «Голосу країни», міжнародний», - підкреслив Юрій Горбунов.
Таким чином шанс стати зіркою сцени завдяки «Голосу країни» отримали всі українці, які зараз знаходяться в Європі.
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Нагадаємо, наразі відомо, що однією з зіркових тренерів у «Голосі країни-13» стала Юлія Саніна.
Додамо, що це рішення порадувало як шанувальників Саніної, так і глядачів "Голосу країни".
"Нарешті буде сенс дивитись цей конкурс",
"От я колись так і думав, що Юля стане колись тренером "Голосу", але не очікував, що це станеться так скоро. Тепер хочеться навіть подати заявку і спробувати прийняти участь. Хто знає, можливо вдасться потрапити в команду до улюбленої співачки",
"Доведеться дивитись "Голос" в цьому сезоні", - коментують рішення творців "Голосу країни" користувачі соцмереж.
Нагадаємо, що українці також назвали своїх улюбленців за всі роки існування "Голосу країни".
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