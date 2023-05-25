"Суспільне" опублікувало посаду на честь 20-річчя участі України на Євробаченні. Пост був розміщений в Інстаграм, де забули вказати українську співачку Світлану Лободу .

"Рівне 20 років тому, 24 травня 2003 року, Олександр Пономарьов виступив у фіналі Євробачення-2003, що проходив у Ризі. Саме він став першим представником України на пісенному конкурсі. За ці 20 років Україна тричі ставала переможницею. У відео згадаємо всіх представників України на конкурсі . Дивіться та пишіть, хто ваш фаворит за 2 десятиліття", - написали в публікації.

Українці відразу почали обговорювати відсутність Світлани Лободи в ролику, публікуючи коментарі:

"Так що Лобода? Чому не показали?";

"А чому ви не показали Лободу в 2009 році? Вона ж допомагає Україні і вона за Україну з самого початку війни 2022... Я розумію за 2008 рік Ані Лорак, а причому тут Лобода???";

"Шейді лейді, яка «плакала і ригала» не показали у відео і це просто. А після неї хтось був, що теж не показали?)";

"Хороший сюрприз для Лорак";

"що геніального в тому, що не показали Світлану?";

"теж саме питання, зовсім незрозуміло чому Світлану не показали. За те, що вона допомагає Україні?".

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатолій схвилював кадром, показавши популярного українського захисника

А ще Politeka писала, що скандал із концертом Лободи отримав несподіване продовження

Також Politeka повідомляла, що скандал із концертом Лободи набирає обертів, українці вимагають мітингу