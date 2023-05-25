Руслана Лижичко, переможниця Євробачення 2004 та відома українська співачка, відзначає свій 50-й день народження 24 травня. Цього особливого дня вона поділилася відеозверненням до своїх шанувальників. Руслана зізналася, що відчуває у собі силу, натхнення та енергію. Незважаючи на свій вік, вона сповнена ентузіазму і впевнена, що найкраще ще попереду.

"Сьогодні, 24 травня 2023 року, мій день народження... Мені виповнилося 50 років! Але я відчуваю, що ще не досягла межі. Все тільки починається. У мене ще так багато попереду! Дякую всім вам! Ви даєте мені сили створювати справжній український драйв у музиці! Ви – моє натхнення! Все, що я роблю, я роблю для вас!" - Поділилася Руслана з ентузіазмом.

На честь свого дня народження зірка також анонсувала свою нову пісню "Лірниця" та опублікувала короткий уривок із неї. Це доводить, що вона продовжує радувати своїх шанувальників новими творчими проектами і не втрачає своєї пристрасті до музики навіть після такої тривалої кар'єри.

«Вітаю 🌺 Творчих злетів, натхнення, любові, світу 🩵💛🔥радію, що моє дитинство пройшло разом з світанком та дикими танцями, а не з біланом та корінням 😅; Ви приклад для дуже багатьох 😍Дякую вам за вашу творчість і добре серце 💓

З Днем народження, дівчинка! Усього найкращого у вашому житті!!!!!❤️💙; Вітаємо 🔥ви дуже світла позитивна молодо дивитесь😍🧐50 я думав 35; З Днем народження. Наша найкраща. Бажаю міцного здоров'я, щастя та мирного неба. Ти неймовірна» - підтримали у мережі.

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