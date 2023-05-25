Популярна українська співачка Ірина Білик, яка кілька років тому зі скандалами розлучилася з чоловіком-шоуменом Дімою Коляденком, а нещодавно знову заговорила про стосунки з ними, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ірина Білик здивувала новим постом, схоже, зірка вирішила хайпанути на темі жіночих купе в поїздах.



Как известно, некоторое время назад в украинском обществе началась бурная дискуссия по теме женских купе в поездах, чтобы предупредить неприятные случаи и преступления. Надо сказать, что в обществе мнения разделились, тем не менее в Укрзализныце заявили, что купе для женщин в поездах таки сделают на дальних маршрутах.

И пока "страсти кипят" вокруг этой темы, некоторые знаменитости тоже выражают свое мнение, хайпануть решила и Ирина Билык. Артистка опубликовала странное тик-ток видео, на котором появилась в пестром эпатажном образе. Здесь на ней зеленые перчатки, красная панамка и модные глазки, а на лице яркий макияж и удивленное выражение.

В подписи к публикации Ирина Билык написала: "Девушки, а хотелось бы вам проехаться с такой проводницей в новом женском вагоне?" Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Охотно! Когда отправляемся?".

"С такой – до".

"Круто".

"Я очень хочу".

"Конечно!".

"Очень хорошо".

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