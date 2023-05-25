"Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна зізналася, чому залишилася одна у важливий для неї день."

Відома ведуча Маша Єфросиніна сьогодні святкує свій день народження, тож вирішила звернутися до українців.

Єфросиніна заявила, що свого дня народження не проситиме про збір коштів, оскільки весь цей час українці відгукувалися на її прохання і весь рік підтримували.

«Я дякуватиму долі, хоч би як дивно це звучало в такі страшні часи… Дякую в першу чергу за людей, якими наповнилося моє життя за останні дванадцять місяців.

Саме люди-мої друзі, близькі, команда, передплатники, незнайомі, перехожі на вулицях різних міст не дали люті та ненависті, які оселилися в мені, отруїтися цим» - поділилася Єфросиніна.

Вона згадала минуле і порівняла також його із сьогоденням:

«І ось сьогодні я сиджу одна в порожній квартирі, де народилися і виросли мої діти, де кожен день мій чоловік готував мені сніданок. щаслива! Тому що в мене просто море кохання від людей!» – додала Єфросиніна.

Леся Нікітюк, Юлія Саніна, Алан Бадоєв та інші зіркові колеги разом із українцями підтримали Єфросинину.

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