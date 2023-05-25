Популярний український виконавець Андрій Данилко, широко відомий за своїм образом Вєрки Сердючки, який став справжньою зіркою Євробачення, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Андрій Данилко опублікував кумедне фото зі сценічною мамою Інною Білоконь на прогулянці.

Варто зазначити, що Данилко має багато веселих та іронічних фото з Білоконь, які він транслює у своєму профілі, схоже, вони дуже багато часу проводять разом. Так, після Євробачення Андрій Данилко продовжив гастролі у Європі та анонсував концерт у Відні. Власне, і нове фото теж із Відня, на ньому Андрій Данилко та Інна Білоконь зображені на прогулянці серед красивої сучасної архітектури.

Як видно, артист з'явився перед камерою у своєму звичному образі – на ньому темний спортивний костюм, чорна кепка та чорна маска на обличчі, яку він ніколи не знімає, і яка вже стала частиною його образу. При цьому і Данилко, і Білоконь тримають у руках величезні червоні торби.

У підписі до публікації Данилко написав: "Відень, побачимось сьогодні у Planet TT Halle Im Gasometer!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Я думаю про свою маму щоразу, коли слухаю твою музику. Сумую за нею".

"Шкода, не перетнулися, коли я був послом в Австрії. Мені казали, що ви часто бували. Гарного виступу!".

"Взагалі робочий день, не всі у Відні живуть".

"Ви такі гарні".

"До зустрічі".

"Так, вже збираємось на свято, до зустрічі".

"Пакетика АТБ великого не вистачає".

"А що сталося на концерті, чому різко завершили виступ?"

"А чому не з пакетом АТБ?"

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