Українська співачка Оля Цибульська вирішила бути максимально відвертою зі своїми підписниками на сторінці в Інстаграм. Тому співачка поділилася особистими зізнаннями та висновками. Так, Оля Цибульська у своїх сторізах відповіла на кілька питань користувачів мережі.

Зокрема Оля Цибульська порадила нікому не лінуватися і робити все заради своєї мрії. Потрібно щось робити, інакше взагалі нічого і ніколи не змінити у своєму житті.

До того ж співачка зі жалем зізналася, що її останні спроби схуднути не дали жодних результатів. Так, Оля Цибульська константувала: "Цього разу не змогла".

До того ж, українська актриса розповіла, що мріє про те, щоб скоріше закінчилася війна і ноги росіян тут не було більше ніколи. Вона впевнена, що всім потрібно допомагати ЗСУ у міру своїх можливостей.

"Вірю, що скоро... Я щодня себе питаю, що я можу для цього зробити, як можу допомогти? Вірю у ЗСУ і розуміють, що нам, тим хто не на передовій, хочеться швидше закінчити війну. Але кожне життя захисника і захисниці просто безцінна. Тому їм там видніше, в якому темпі перемагати. Ми повинні триматися, донатити, працювати та підтримувати", - додала Оля Цибульська.

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