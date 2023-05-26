Руслана Лижичко , переможниця Євробачення 2004 та відома українська співачка не виступала на Євробаченні 2023, хоча її колеги там були присутні. Багато хто назвав це, як і артистка, несправедливим.

Режисер Олег Боднарчук висловив свою думку про скандал, пов'язаний із відмовою дозволити виконавиці Руслані виступити на конкурсі "Євробачення" у Ліверпулі. Боднарчук поділився історією, що сталася у 2017 році, коли "Євробачення" проходило у Києві.

Він розпочав підготовку до конкурсу разом із командою зі Швеції, де був призначений креативним продюсером "Євробачення" у Києві. Проте раптово команда Руслани з її чоловіком Ксенофонтовим та паном Грицаком втрутилася у підготовку, забравши контроль над процесом лише за один день. За словами Боднарчука, команда Руслани створювала перешкоди та заважала нормальній організації конкурсу, включаючи підписання контрактів із підрядниками.

Боднарчук переконаний, що Руслана також відчула "ефект бумерангу" у Ліверпулі. Він вважає несправедливим те, що їй не було дозволено виступити на конкурсі, і при цьому об'єднує цю подію з подією у 2017 році. Він вважає, що разом ці дві несправедливості справляють враження про більшу справедливість.

«Те, що сталося цього року, чи справедливо не включити Руслану? Ні, це несправедливо. Їй там було місце. Але коли ти складаєш разом перше "несправедливо" і друге "несправедливо", то разом це виходить, що дуже справедливо. Це бумеранґ. Але все, що з нею сталося в Ліверпулі, викликало в мене жалість», - наголосив Боднарчук.

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