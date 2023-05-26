Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною і вже будує нові стосунки з бізнес-вумен Світланою Готочкіною, поділився кадрами зі Львова. Як виявилося, актор вирішив відвезти нову кохану до цього романтичного міста, щоб відзначити її день народження.

На фотографіях, які показав Тарас Цимбалюк, можна побачити, що парочка оселилася у розкішному готелі Львова з чудовими краєвидами на архітектуру. Також актор порадував кохану квітами, романтичними прогулянками та посиденьками у кафе.

У підписі до публікації Тарас Цимбалюк поділився емоціями: "Наш прекрасний Львів. Хлопці, частіше створюйте свято для своїх чарівних дівчаток… Це ж суцільний кайф - дивитись на її щасливі очі… Кожен приїзд сюди - щось нове. Хочу поділитись відкриттями для нас і, можливо, корисною порадою у майбутньому для вас. Ну, і, звісно, не можу не поділитись невеличким секретом: тут є місце, де ми колись сиділи і довго розмовляли, сміялись, знайомились і насолоджувались одне одним… З тих пір ми заходимо туди кожного разу, як опиняємось у Львові. І, звісно, хочу вкотре подякувати своїй коханій - за чергові, незабутні емоції ! Це безцінно! Хочу, щоб ми сміялись все життя, як на десятій фотографії".

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю "Слава+" Тарас Цимбалюк зізнався, що вже отримав повістку і навіть пройшов медкомісію, тепер чекає на свою чергу. Актор чесно розповів, що повістка його налякала, бо він ніде не служив та не проходив військову кафедру. Проте запевнив, що готовий виконувати свій громадянський обов'язок.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Пародія краща за оригінал": Великий з "Квартал 95" в образі Шойгу довів до істерики, відео.

Як повідомляла Politeka, "Моя дівчинка": Цимбалюк з "Кріпосної" показав пристрасні кадри з новою коханою.

Також Politeka писала, що Проблеми перекладу і хвилювання: Саніна показала, що відбувалося по той бік Євробачення.