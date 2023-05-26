Український гуморист, зірка проєктів студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився моторошними кадрами та подробицями трагедії в його рідному місті.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юрій Ткач із "Квартал 95" відреагував на черговий обстріл Дніпра російськими окупантами. Внаслідок російського удару зайнялись дві будівлі медустанови. Вже відомо про двох загиблих, ще 23 людини постраждали.

"Моє рідне місто Дніпро! Кожного дня проживає під звуки сирени і вибухи роботи ПВО! Але сьогодні, на жаль.. Медичний заклад, не має жодного відношення до військових обʼєктів!!! Вже є загиблі та постраждалі (серед них маленькі діти)", — пише зірка "Квартал 95" Юрій Ткач.

Юрій Ткач із "Квартал 95" також емоційно висловився про російських окупантів.

"Сьогодні ці ****** поцілили туди, де насправді спасають людей!!! А їх слова «пришли спасти» = вбити, знищити!!! Ніколи не пробачимо і не забудемо!!!", — наголосив гуморист.

Українці в коментарях під публікацією Юрія Ткача з "Квартал 95" висловлюють свої співчуття:

"Тримайся, Дніпро! Україна переможе!!! Відбудуємо!!! Буде краще, ніж було!!! Люди, бережіть себе! Загиблим - царство небесне і вічна пам'ять. А цій нечисті - горіти в пеклі";

"Плачу і молюся. 😥";

"Спочатку беруть і запускають свої нікчемні ракети і вбивають мирне населення,а потім ще сміють говорити про якісь переговори.Ніколи не можна домовитися з тими,хто прийшов тебе вбивати.Запоріжжя з вами🙏🥺".

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Нагадаємо, зірки Квартал 95 не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.