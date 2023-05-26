Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як ракета потрапила поліклінікою у Дніпрі. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. На знімках можна побачити результати обстрілу росіян.
"Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі. Поліклініка - місце, де надають допомогу та рятують життя.. а не навпаки. Терористи. Мої співчуття всім постраждалим", - написала Леся Нікітюк.
Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацій Лесі Нікітюк:
"Ми ще з ночі не відійшли і тут ... серед білого дня",
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"Так перекручувати, брехати, підбирати своєї підлості слова, щоб себе виправдати",
"Зрозуміло, хто їхній президент, але є й ті, хто дивиться і приводить ракету для цієї мети. Як же ти спиш, сволоче?!!",
"Жах! За що? Виродки російські, як я вас ненавиджу!!! Бідні наші люди!",
"Як же хочеться вранці прокинутися, включити новини, а там кажуть, що Росії більше немає, хочеться, щоб ця нація зникла безслідно і назавжди, що ж ви робите .....",
"Гніди вже опублікували у себе, що це ми самі перенаправили ракети на амбулаторію, а вони мали летіти на вагоноремонтний завод...".
Напомним, Никитюк взбудоражила фантазии намеком "с перчиком"
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