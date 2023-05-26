Українська телеведуча Леся Нікітюк показала результати ракетного удару по Дніпру та висловилася у своєму блозі.

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як ракета потрапила поліклінікою у Дніпрі. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. На знімках можна побачити результати обстрілу росіян.

"Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі. Поліклініка - місце, де надають допомогу та рятують життя.. а не навпаки. Терористи. Мої співчуття всім постраждалим", - написала Леся Нікітюк.

Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацій Лесі Нікітюк:

"Ми ще з ночі не відійшли і тут ... серед білого дня",

"Так перекручувати, брехати, підбирати своєї підлості слова, щоб себе виправдати",

"Зрозуміло, хто їхній президент, але є й ті, хто дивиться і приводить ракету для цієї мети. Як же ти спиш, сволоче?!!",

"Жах! За що? Виродки російські, як я вас ненавиджу!!! Бідні наші люди!",

"Як же хочеться вранці прокинутися, включити новини, а там кажуть, що Росії більше немає, хочеться, щоб ця нація зникла безслідно і назавжди, що ж ви робите .....",

"Гніди вже опублікували у себе, що це ми самі перенаправили ракети на амбулаторію, а вони мали летіти на вагоноремонтний завод...".

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