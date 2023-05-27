Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан дав три корисні поради, які йому самому допомагають знайти спокій та гармонію.

"У світі, де всі поспішають і женуться за успіхом, вміння сповільнитись стає справжнім мистецтвом. Істина в тому, що прискорення будь-якої справи означає додавання ще однієї справи. Але успіх не пов'язаний зі швидкістю та кількістю. Уповільнення - ось, що дозволяє глибше поринути в момент, насолодитися процесом і знайти внутрішню гармонію. Чесно, мені, як і багатьом, важко дається уповільнення з таким ритмом життя, але я дуже намагаюся слухати себе", — пише Андре Тан.

Перше — це свідоме дихання. Воно допоможе повернутися до теперішнього моменту та відчути присутність.

"Потрібно приділяти лише кілька хвилин на день, щоб зупинитися і зосередитися на своєму диханні. Відчуйте, як повітря входить і виходить із ваших легенів, створюючи відчуття спокою та розслаблення. Також у моменти тривоги дуже ефективно дихати по квадрату (класна техніка – рекомендую)", — наголосив Андре Тан.

Друга порада від Андре Тана — прогулянки до парку або на природу, де можна насолодитися свіжим повітрям та звуками природи, відключитися від повсякденної метушні та очистити голову від хаосу.

Також дизайнер радить просто вимикати телефон.

"Вимкніть звук у всіх чатах, скажіть НІ усім соціальним мережам хоча б на півдня і просто проведіть час із самим собою або приємними для вас людьми. Дозвольте своєму розуму та тілу побути у справжньому світі та відпочити від цифрової суєти", — додав Андре Тан.

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