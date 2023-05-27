Напередодні вийшов п'ятий випуск спецпроєкту "Рік. За кадром", у якому Дмитро Комаров показує українцям те, що не потрапило до ефіру документального проєкту "Рік". Головним героєм нового випуску став голова СБУ Василь Малюк.

Цього разу в своєму Telegram-каналі Дмитро Комаров зібрав головні тези з інтерв'ю очільника СБУ, де він, зокрема, розповів про участь українських служб в підриві Кримського мосту, про роботу СБУ під час псевдореферендуму в Херсоні, про «щурів» - людей, що працювали на ворога та готували вторгнення, а також про багато інших цікавих моментів.

«Понад 300 ворожих агентів за минулий рік нами було виявлено. Ворожий агент - це не завжди людина в кайданках на лаві підсудних. Якщо на певному етапі ця людина піддається тому, щоб ми її перевербували, то в подальшому через неї можемо і дезінформувати, впливати та отримувати якісь дані про ворога, тобто ми використовуємо його по іншому. А є ті, хто отримують від 13 до 15 років позбавлення волі. Це в середньому такі зараз терміни дають за рішенням суду за статтею 111 - державна зрада", — цитує Дмитро Комаров Василя Малюка.

Голова СБУ наголосив, що були затримані різнокаліберні ворожі агенти - від звичайних, які збирали інформацію щодо місць дислокації ворога, до топових, таких як Медведчук.



Дмитро Комаров дізнався у Василя Малюка, що Віктор Медведчук працював пліч-о-пліч з П’ятою службою ФСБ.

"Це та служба, яка працює по Україні. У них навіть був такий план. Називався він «Промінь». І в матеріалах справи це є – Медведчук своєю рукою навіть вносив корективи щодо того, як потрібно працювати і діяти по Україні. Мова йде про їх глибокі агентурні проникнення, про подальше створення окупаційних режимів на території України", — розповів голова СБУ в інтерв'ю Дмитру Комарову.

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