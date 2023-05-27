22-річна обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська показала себе, але нарвалася на критику. Дівчина опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Доброго ранку, спізнилися обидва вже скрізь, але все одно йдемо на дах. Такі ми неприємні люди", - написала обраниця Володимира Остапчука.

"Тоо, якраз хотіла собі таку сукню замовити, але скрізь вона на пишногрудих дівчатках з великими грудьми. Тепер бачу, що і без великих грудей виглядає дуже красиво", - написала фанатка у відповідь на улюблену сторіс Володимира Остапчука.

"Начебто й похвалили, але осад залишився, млинець", - відповіла обраниця Володимира Остапчука.

"Де ви берете енергію на таке легке відчуття та ухвалення життя?", - запитав фанат у дівчини зірки.

"А якщо серйозно, то вважаю, що дійсно, то факт, що я більше не ходжу в офіс п'ять днів на тиждень з 9 ранку до 6 вечора, впливає на те, що в мене майже завжди гарний настрій. Але крім того, я сама по собі легка людина і живу з почуттям, що все завжди буде гаразд (навіть якщо щось іде не так, то в результаті все буде ок), - написала Полтавська у відповідь.

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