Співачка Надя Дорофєєва вирішила поділитись кадрами після поїздки в автобусі. Зірка опублікувала відео у своєму ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На відео, опубліковане Надею Дорофєєвою, можна побачити, як увесь гурт танцював під музику.

"Їдемо в автобусі вже 27 годин", - написала Надя Дорофєєва.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Наді Дорофєєвій:

"Як же Наді йде хвостик",

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"Та на корпоратив до Москви напевно",

"І Світлана така в кінці "все" типу нарешті ви це зробили",

"З ким після цієї поїздки почнеш зустрічатися?",

"Я хочу так само добре виглядати після 27 години в автобусі",

"27 годин? Я уявляю, як у вас там все тіло болить",

"Найкрутіша команда і найенергійніший артист",

"Як я люблю зупинки у довгій дорозі".

Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А минулого року зірка розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом після 10 років стосунку. Після цього стало відомо, що співачка разом із ресторатором Михайлом Кацуріним.

@nadyadorofeeva

Їдемо в автобусі вже 27 годин 😭😭

♬ money trees - 🍪

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