Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олександр Педан поділився улюбленим місцем у Києві для прогулянок із сином. Для ведучого таким місцем є Сирецький парк. Шоумен показав яскраве відео з прогулянки, на якому засвітилися також його син Марк і дружина Інна.

"Наш улюблений Сирецький парк в Києві, де, фактично, виріс Марік. Там ми проводимо дуже багато часу: гуляємо, катаємося на велосипедах та скейті, весело та з користю проводимо вільний час. До речі, на території парку є безліч цікавинок, які точно привернуть увагу вашої дитини. Наприклад, дитяча залізниця 🚞 Вона має колію протяжністю 2.75 км та дві залізничні станції: “Вишеньку” та “Яблуньку”. Діти в захваті 😍", — радить Олександр Педан.

Олександр Педан додав, що Сирецький парк розташований в історичній частині правобережжя Києва. Це місце особливе своєю віддаленістю й ізольованістю.

"Про нього мало кому відомо, саме тому там майже ніколи не буває величезного натовпу відвідувачів. Саме це робить парк ще більш чарівним та захопливим)", — наголосив Олександр Педан.

За словами Олександра Педана, найбільш популярний цей парк серед дітей саме через те, що навколо нього проходить дитяча залізниця. Але, крім залізниці, на території парку є дитячі та спортивні майданчики, альтанки, клумби з квітами, вимощені доріжки, лавки, нічне освітлення тощо.

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