Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла, як її родина пережила ніч на 28 травня, коли в День Києва повітряна тривога тривала аж 5 годин, бо росіяни запустили рекордну кількість "шахедів".

"Мій молодший разом з бабусею у лікарні слухав вибухи всю ніч, і з крапельницею , весь час були в укритті та не спали🥲 А я спала і нічого не чула, бо до цього не спала вже тиждень і була дуже втомлена!", — зізнається Ганна Саліванчук.

Акторка, яка народилася в Шепетівці га Хмельниччині, розповіла, що вже в 6 років вирішила, що хоче жити саме в Києві, й усе для цього робила.

"Я вступила до університету імені І. К. Карпенка-Карого, коли мені було 16 років, від чого була на 7-му небі від щастя, адже все сталось так, як того хотіла. Моя перша роль була на знімальному майданчику в Києві, як і всі мої найкращі ролі. Скільки багато було зіграно ролей, а скільки їх ще буде, я дуже сподіваюсь і вірю в те, що скоро я повернусь до повноціної праці, і буду з жахом згадувати цю війну та молитись за спокійний сон героїв, які пішли від нас", — наголосила Ганна Саліванчук.

Ганна Саліванчук також висловила віру в те,, що скоро війна закінчиться, і ми всі зможемо наступного року святкувати день Києва концертами та виступами.

"Я люблю свій Київ і дуже хочу, щоб він назавжди залишався зеленим, квітучим, затишним, чистим і дорогим серцю і киянам. Пишаюсь, що я українка, мої діти українці, я обов‘язково вирощу їх справжніми козаками!", — додала Ганна Саліванчук.

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