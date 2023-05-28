В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала, как ее семья пережила ночь на 28 мая, когда в День Киева воздушная тревога продолжалась 5 часов, потому что россияне запустили рекордное количество "шахедов" .

"Мой младший вместе с бабушкой в ​​больнице слушал взрывы всю ночь, и с капельницей, все время были в укрытии и не спали 🥲 А я спала и ничего не слышала, потому что до этого не спала уже неделю и была очень уставшей!", — признается Анна Саливанчук.

Актриса, родившаяся в Шепетовке в Хмельнитчине, рассказала, что уже в 6 лет решила, что хочет жить именно в Киеве, и все для этого делала.

"Я поступила в университет имени И. К. Карпенко-Карого, когда мне было 16 лет, от чего была на 7-м небе от счастья, ведь все произошло так, как хотела. Моя первая роль была на съемочной площадке в Киеве, как и все мои лучшие роли: сколько было сыграно ролей, а сколько их еще будет, я очень надеюсь и верю в то, что скоро я вернусь к полноценному труду, и буду с ужасом вспоминать эту войну и молиться за спокойный сон героев, которые ушли от нас", — подчеркнула Анна Саливанчук.

Анна Саливанчук также выразила веру в то, что скоро война закончится, и мы все сможем в следующем году праздновать день Киева концертами и выступлениями.

"Я люблю свой Киев и очень хочу, чтобы он навсегда оставался зеленым, цветущим, уютным, чистым и дорогим сердцу и киевлянам. Горжусь, что я украинка, мои дети украинцы, я обязательно выращу их настоящими казаками!", - добавила Анна Соливанчук.

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