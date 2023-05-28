Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина заговорила о любви после эмоционального видео.

Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина часто рассказывает о себе, своей жизни и нередко из-за этого получает много критики. Недавно Ксения рассказала о том, как непросто ей было становиться матерью в раннем возрасте.

Чтобы закончить обучение и начать карьеру, Мишиной даже пришлось оставить сына с родителями, а взять на себя роль мамы она смогла уже тогда, когда Платону было семь лет.

Тем не менее, звезда смогла наладить доверительные отношения и теперь делится своими выводами.

«Иногда мне кажется, что любовь к городам вшита в базовые настройки человека. А разве как можно иначе объяснить ежедневное увлечение городом, в котором ты живешь? И эта любовь непреклонна.

Киев, ты стал моим домом не сразу, ты тысячи раз проверял мои намерения и честность. Ты очень осторожно и постепенно постелил мне простыню, подложил подушку и накрыл одеялом, чтобы твоя ценность была осознана мною до конца

Ты огромный живой организм, мое пространство, мое место, где я чувствую, живу и дышу» - написала артистка под эмоциональным видео с сыном в Киеве.

Мишина заявила, что несмотря ни на что, Киев остается ее домом, сколько б ошибок и проблем не было, она все равно верит в безопасность и спокойствие в любимом городе.

«И пусть никакие позорные войны и темные силы не смогут нарушить совершенство твоего пространства» - написала Мишина.

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