Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина поділилася відео та отримала багато критики.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина знову спровокувала українців кадрами з прогулянки. Спроба привернути увагу, як і раніше, залишилася у Мишиної така сама - до своєї фігури та з акцентом на одну з деталей в образі.

На цей раз Мішина влаштувала прогулянку без спідньої білизни. Світлий топ і штани вдало поєднувалися між собою, проте багатьом не сподобався зайво відвертий вигляд Мішиної. Також українки зауважили, що такі акценти лише розчаровують – останнім часом зірки всіляко намагаються робити та одягати одне й те саме.

Тому "Холостячку" Мишину порівняли з Дашею Квітковою, яка робить такі самі акценти:

«Люди, які пишуть про відсутність білизни, що з вами не так, з якого ви століття?; Ну і все ж таки звичайно з сосками))) шо Мішина) шо Квіткова..шо інші)) ну таке ... воно ж читається. Ці маніпуляції ... можна ж щось своє вигадати, а не всі одну теми юзают);

Так, гарна як завжди, а без спідньої білизни навіщо ходити? Велика аудиторія; Бути самотньою 😂 кайф; У Європі все без ліфонів. Дівчата, заспокойтеся вже».

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