Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина снова спровоцировала украинцев кадрами из прогулки. Попытка привлечь внимания, как и раньше, осталась у Мишиной такая же - к своей фигуре и с акцентом на одну из деталей в образе.

В этот раз Мишина устроила прогулку без нижнего белья. Светлый топ и брюки удачно сочетались межуд собой, однако многим не понравился излишне откровенный вид Мишиной. Также украинки подметили, что такие акценты только разочаровывают - в последнее время звезды всячески стараются делать и одевать одно и то же.

Поэтому "Холостячку" Мишину сравнили с Дашей Квитковой, которая делает такие же акценты:

«Люди, пишущие об отсутствии белья, что с вами не так, с какого вы века?; Ну и все же конечно с сосками))) шо Мишина) шо Квиткова..шо другие)) ну такое... оно же читается. Эти манипуляции...можно же что-то свое придумать, а не все одну темы юзают);

Да, хороша как всегда, а без нижнего белья для чего ходить?? Большая аудитория; Быть одинокой😂 кайф; В Европе все без лифонов. Девушки, успокойтесь уже».

Последние новости Украины:

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.