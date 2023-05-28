Эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская в 2018 году развелась с боксером Вячеславом Узелковым и сама воспитывает детей — сына Роберта, которому недавно исполнилось 14 лет, и дочь Оливию. С отцом они почти не видятся.

В этот раз на своей странице в Instagram Боржемская из "Зважені та щасливі" опубликовала яркие кадры с фотосессии на улицах Киева вместе с детьми от экс-супруга Вячелова Узелкова и трогательно поздравила украинцев с Днем Киева.

"С твоим днем, милый Киев💙💛 У меня с тобой сложились особые отношения. С тобой связано много воспоминаний и пережитых моментов. Ты для меня стал родным и близким. Спасибо, что пустил в свое сердце. И ты навсегда в моем ❤️ ", - признается звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Украинцы в комментариях поддержали Марину Боржемскую из "Зважені та щасливі", засыпали тренера и ее детей комплиментами и присоединяются к поздравлениям.

Ранее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Так, через несколько дней после вторжения рф экс-супругам впервые со времен развода удалось спокойно поговорить, но перемирие длилось не долго. Марина заявила, что затем Узелков начал ее преследовать своими смс-сообщениями с угрозами.

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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.