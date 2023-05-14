Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі" опублікувала яскраві кадри з сином Робертом, якому виповнилося 14 років, і донечкою Олівією.

"Настільки швидко летить час, що я ледь встигаю за твоїм дорослішанням. Інколи хочеться призупинити момент, щоб насолодитися миттю, але розумію, що в наш час інакше і не може бути. Радію кожному дню поряд з тобою. Пишаюся тим, яким ти стаєш чоловіком. Намагаюся завжди бути поруч та підтримувати тебе в усьому. Мені здається, що ми класна команда, яка в слушну мить підхоплює один одного - саме тоді, коли це дійсно потрібно", — звернулася зірка "Зважені та щасливі" Марина Боржемська до сина.

Експерт "Зважені та щасливі" Боржемська у 2018 році розлучилася з В'ячеславом Узелковим і виховує дітей сама, з батьком вони майже не бачаться.

"Як мамі, мені хочеться, щоб ти був щасливий, вільний, відкритий та незалежний в усіх своїх проявах і бажаннях. Лагідно та дбайливо направляю і не заважаю там, де ти сам розумієш та відчуваєш, як для тебе комфортно. Хочу тобі сказати, що ти чудовий, добрий, чуйний, дбайливий та уважний абсолютно до всіх, хто зустрічається на твоєму шляху. Залишай в собі ту людяність, яка вкладена в тебе з народження. Продовжуй любити цей світ, який відкриває нові горизонти", — додала Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі".

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Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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