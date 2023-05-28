Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя Осадча поділилася цікавими спогадами про українську столицю.

"В дитинстві саме в День Києва вперше відчувалися перші подихи літа і майбутніх канікул. В цю святкову неділю ми сідали з батьками на 18 тролейбус і їхали на Андріївський, на вернісаж художників, що було окремим святом в святі", — пригадує Катерина Осадча.

Ведуча також перерахувала низку найбільш значущих для неї місць у Києві.

"Володимирська гірка, каток крижинка під аркою, де я так і не стала фігуристкою :) морозиво в металевих креманках біля пасажу, пташиний ринок на Куренівці, де був куплений найліпший друг дитинства - рудий кіт Макс :) А ще - міністерські озера, центральний пляж і Гідропарк (так, я купаюсь в Дніпрі з дитинства :) церква на Мостицькій і нереально довга дорога з зупинки тролейбуса додому яку потрібно було подолати, сидячи у тата на плечах", — пише Катя Осадча.

Катя Осадча додала, що коли її питають про Україну, її розповідь завжди починається з рідного міста.

"Мені нестерпно боляче, коли руйнують пам‘ятки, коли недбало ставляться до старих будівль і свідомо їх зносять. Всім серцем ненавиджу людей до цього причетних. І романтично вірю, що все одно добро переможе і Київ буде таким, яким я його пам‘ятаю в дитинстві ❤️", — наголосила Катерина Осадча.

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