Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав себе із поліцейським жетоном. Зірка зазначив, що фото було ще зроблено минулого року, скоріше за все, у Києві.

"Фотографія минулорічна, з твоїм днем ​​милий Київ!", - написав лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Вікторію Булітко, Катю Осадчу та Анастасію Приходько, та написали коментарі лідеру "Бумбокс" Андрію Хливнюку:

"З днем ​​столиці Київської Русі та України, брате",

"Дай вам Бог здоров'я та здоров'я!! Ми любимо вас тут, у США",

"Київ та Ялта завжди відзначаю ці міста",

"Наш Київ! Дякую ППО! І, звичайно, тобі, булочка!".

Варто зазначити, що лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк - відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Хливнюк пішов захищати Україну, опинившись у теробороні. Якийсь час артист допомагав поліції, а після цього став оператором бойового дрона на фронті. Зірка навіть встиг отримати поранення під час виконання свого обов'язку. Але уламок вдалося витягти і Хливнюк навіть замислився продати його на аукціоні, щоб зібрати гроші на допомогу ЗСУ.

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