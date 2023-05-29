Відомий хореограф, зірка шоу "Танці зі зірками" Влад Яма, який втік до США, продовжує хизуватися розкішним життям у Маямі.

Зірка проєкту "Танці зі зірками" Влад Яма одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав за кордон, оселився разом із дружиною та сином в Маямі і поки не збирається повертатися в Україну. Він регулярно демонструє свої розваги в США, але завжди різко реагує на критику — відправляє в бан і намагається видаляти гнівні коментарі.

Цього разу в сторіс на своїй в Instagram Влад Яма розповів, що разом із дружиною ходив у гості.

"Знайомтеся, це Ангеліна Дімова розповідає про нове авто. У свої 22 роки має цілий автопарк з суперкарів для оренди", — заявила дружина Влада Ями.

Виявилося, що Влад Яма відвідав презентацію нової автівки в автопарку Ангеліни Дімової, яка раніше була відома як українська тенісистка, але зі спортом особливо не склалося, тож тепер дівчина живе в США, публікує свої відверті фото та має власний елітний автопарк.

Напередодні зірка "Танці зі зірками" Влад Яма втрапив у скандал, коли підібрав на смітнику в США валізу та заявив, що планує відправити її на допомогу українським захисникам.

Українці в коментарях до останніх публікацій артиста продовжують його критикувати, але коментарі швидко "підчищають":

"Залишайтесь у США. Будь ласка, не повертайтесь ніколи. Сором";

"А валіза де?😂".

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