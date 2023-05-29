Зірка проєкту "Танці зі зірками" Влад Яма одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав за кордон, оселився разом із дружиною та сином в Маямі і поки не збирається повертатися в Україну. Він регулярно демонструє свої розваги в США, але завжди різко реагує на критику — відправляє в бан і намагається видаляти гнівні коментарі.
Цього разу в сторіс на своїй в Instagram Влад Яма розповів, що разом із дружиною ходив у гості.
"Знайомтеся, це Ангеліна Дімова розповідає про нове авто. У свої 22 роки має цілий автопарк з суперкарів для оренди", — заявила дружина Влада Ями.
Виявилося, що Влад Яма відвідав презентацію нової автівки в автопарку Ангеліни Дімової, яка раніше була відома як українська тенісистка, але зі спортом особливо не склалося, тож тепер дівчина живе в США, публікує свої відверті фото та має власний елітний автопарк.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Страшні вибухи в Києві, росія атакувала дронами і ракетами одночасно: повна інформація про наслідки
Людей знесли на пішохідному переході, багато постраждалих: кадри масштабної аварії під Києвом
Є жертви та руйнування: рф здійснила наймасованішу атаку "шахедами", моторошні кадри
Гороскоп на тиждень з 28 травня по 3 червня для всіх знаків Зодіаку: кому треба бути рішучіше
Напередодні зірка "Танці зі зірками" Влад Яма втрапив у скандал, коли підібрав на смітнику в США валізу та заявив, що планує відправити її на допомогу українським захисникам.
Українці в коментарях до останніх публікацій артиста продовжують його критикувати, але коментарі швидко "підчищають":
"Залишайтесь у США. Будь ласка, не повертайтесь ніколи. Сором";
"А валіза де?😂".
Останні новини України:
Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.
Як повідомляла Politeka, нова трагедія сталася в родині зірки "Танці зі зірками" Ольги Харлан.
Також Politeka писала, що Олена Шоптенко з "Танці з зірками" повідомила про проблеми зі здоров'ям.